К лету в точках пропуска на мосту в Крыму возрастет пропускная способность

Об этом сообщили в РИА Новости. Руководство полуострова намерено расширить пропускную способность Крымского моста, чтобы сделать курорты более доступными для туристов в новом летнем сезоне.

Эту новость рассказал представителям СМИ президент РСТ Илья Уманский. Он уверен, что "курортный сезон будет, по причине того, что больше некуда". Уманский добавил, что краснодарское направление "объективно перегрузится ближе к сезону". Однако будут и сложности: "к отсутствию самолетов и недостаточному количеству поездов добавятся проверки на проезд через Крымский мост".

По мнению Ильи Уманского, руководство Крыма работает над тем, как внедрить многополосный досмотр для организации максимальной пропускной способности.

Какой будет скорость передвижения по мосту в пик сезона, ответить пока сложно. На данный момент полуторачасовая пробка на Крымском мосту - это обычное явление.