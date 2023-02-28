Лицо почернело: звезда «Интернов» Николай Зазуля тяжело болен

У 54-летнего актера онкология, он на грани жизни и смерти. К тому же артист лишился работы и накопил много долгов.

Болезнь дала о себе знать осенью 2021 года, когда на руке актера появилось темное пятно. Зазуля этому не придал значения. Но пятно стало расползаться, потом появились и другие.

В больнице, куда Николай обратился за помощью, ему поставили диагноз "саркома".

Я перенес две химиотерапии. Теперь лицо почернело, есть проблемы с кожей. И, как следствие, - с работой, — пожаловался Зазуля.

Зазуля - актер второго плана. В его активе - более 50 фильмов и сериалов, в том числе таких популярных, как «Интерны», «Воронины», «Полярный», «Универ. Новая общага», «След».

После появления болезни актера перестали звать на съемки, а накоплений не оказалось. Более того - накопились долги, которые мужчина брал в том числе на похороны отца. В итоге он задолжал коллекторской компании полмиллиона рублей.

По словам Зазули, он живет впроголодь. И должен еще и коммунальным службам: за неуплату у звезды отключили электричество.

Все это актер рассказал на программе «За гранью» на НТВ. Продюсеры решили направить его к лучшим онкологам, Николая обследовали и назначили курс лечени химиотерапией. К слову, врачи заявили, что шансы на исцеление у него высокие.