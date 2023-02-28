В Минобороны РФ заявили о возможной провокации США на Украине с применением химикатов
Новость приводится РИА Новости. На брифинге глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты собираются организовать провокацию с применением токсических средств.
Провокационная акция с использованием токсических химикатов планируется американской стороной на территории Украины с целью обвинить Россию в случившемся.
Об этом рассказал Игорь Кириллов, руководитель РХБЗ.
Он утверждает, что влиятельная американская неправительственная структура организовала конференцию, где обсуждались события в постсоветской республике.
Там присутствовал Джон Салливан, экс-посол США в Москве, который высказался о том, что "российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции".
Кириллов отметил, что эта информация оцениватся "как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов".
Как заверил глава РХБЗ, Америка делает расчет на то, что в условиях войны международное сообщество не будет проводить полноценное расследование по факту применения химического оружия.
В связи с этим реальные виновники найдены не будут, а крайней останется Россия.
Между тем, по сообщению Климова, Минобороны РФ уведомлено о получении украинской стороной "груза химических веществ", который сопровождали иностранные граждане.
Это были 16 металлических ящиков. 8 из них были с маркировкой, говорящей об отравляющих веществах временно выводящего действия.
5 имели маркировку, указывающую на вещества раздражающего действия. Химикаты были доставлены на американских бронемашинах к линии фронта.
По словам Кириллова, 19 февраля 11 вагонов, везущих шрапнельные снаряды со спецмаркировкой, были выгружены в Краматорске.
Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества "Би-Зет" в ходе конфликта.
Вещество "Би-Зет" - химикат, который запрещен Конвенцией о запрещении химического оружия.
Опубликовано: Храмова Оксана