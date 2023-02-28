В окно многоэтажки в центре Белгорода влетел беспилотник
28 февраля мэр Белгорода Валентин Демидов в своём Telegram-канале сообщил о том, что в окно многоэтажного дома в центре города влетел беспилотный летательный аппарат.
Демидов отметил, что жильцов оперативно перевезли в безопасное место, все желающим предложили разместиться в номерах местной гостиницы до тех пор, пока специальные службы выполняют свою работу в доме, куда влетел дрон.
Мэр административного центра Белгородской области России подчеркнул, что охрана имущества граждан будет обеспечена, территория вокруг места происшествия находится под оцеплением.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Антон Райт
Энн Хэтэуэй только что вышла на Красную дорожку в полностью прозрачном платье
Энн Хэтэуэй одарила Берлинский кинофестиваль одним из самых ярких образов на красной ковровой дорожке этого вечера, когда она вышла на премьеру фильма "Она пришла ко мне" в черном прозрачном сетчатом платье от Valentino.Подробнее...
-
-