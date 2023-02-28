Хакеры RaHDit взломали компьютеры кадровой службы украинского нацполка «Азов»
Информагентство «РИА Новости» сообщило, что российская хакерская группа RaHDit взломала компьютеры кадровой службы украинского национального полка «Азов», признанного в России террористической организацией.
Полученные со взломанных ими компьютеров кадровой службы «Азова» документы хакеры RaHDit опубликовали на портале «НемеZида».
В общем доступе оказались приказы боевых расчетов, списки участников боевых действий, личные дела военнослужащих, послужные списки, общее число которых составляет около 6 000 файлов.
Кроме того, среди материалов, выложенных хакерской группой RaHDit, есть данные о службе Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве военного корреспондента Дарьи Дугиной.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Антон Райт
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