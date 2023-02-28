Хакеры RaHDit взломали компьютеры кадровой службы украинского нацполка «Азов»

Информагентство «РИА Новости» сообщило, что российская хакерская группа RaHDit взломала компьютеры кадровой службы украинского национального полка «Азов», признанного в России террористической организацией.

Полученные со взломанных ими компьютеров кадровой службы «Азова» документы хакеры RaHDit опубликовали на портале «НемеZида».

В общем доступе оказались приказы боевых расчетов, списки участников боевых действий, личные дела военнослужащих, послужные списки, общее число которых составляет около 6 000 файлов.

Кроме того, среди материалов, выложенных хакерской группой RaHDit, есть данные о службе Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве военного корреспондента Дарьи Дугиной.