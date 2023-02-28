Протестующие собираются у китайского "полицейского участка" в Нью-Йорке, чтобы потребовать от Коммунистической партии Китая прекратить шпионить за китайской диаспорой.

Десятки протестующих собрались у неофициального китайского полицейского участка в Чайнатауне в субботу, чтобы потребовать от Коммунистической партии Китая (КПК) прекратить слежку за китайской общиной в Нью-Йорке.

По сообщению New York Post, более 60 протестующих собрались у здания ChangLe Association Inc. на Восточном Бродвее, 107, где над магазином лапши работает китайская “станция технического обслуживания”.

По словам экспертов по безопасности, станция ведет наблюдение за китайскими диссидентами в городе.

На митинге присутствовала Тони Цай, активистка движения за демократию, которая была заключена в тюрьму КПК в Китае за пропаганду свободы слова.

По сообщениям, неофициальные полицейские участки были созданы Китайской Народной Республикой по всему миру для оказания помощи гражданам Китая, проживающим за рубежом, в оформлении документов, включая продление их водительских прав и официальных документов.