Baza: в Санкт-Петербурге ввели план «Ковёр» из-за НЛО в воздухе

28 февраля российское интернет-издание Baza заявило, что над Санкт-Петербургом зафиксирован неопознанный объект в воздухе, аэропорт Пулково не принимает самолёты.

По информации Baza, из-за неопознанного летающего объекта в небе над Санкт-Петербургом введён план «Ковёр», подняты истребители.

Отмечается, что сигнал «Ковёр» подают при незаконном пересечении границы или появлении НЛО.

На данный момент официальной информации о появлении НЛО над северной столицей России и введении плана «Ковёр» нет.