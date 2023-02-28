Baza: в Санкт-Петербурге ввели план «Ковёр» из-за НЛО в воздухе
2023-02-28 10:57
28 февраля российское интернет-издание Baza заявило, что над Санкт-Петербургом зафиксирован неопознанный объект в воздухе, аэропорт Пулково не принимает самолёты.
По информации Baza, из-за неопознанного летающего объекта в небе над Санкт-Петербургом введён план «Ковёр», подняты истребители.
Отмечается, что сигнал «Ковёр» подают при незаконном пересечении границы или появлении НЛО.
На данный момент официальной информации о появлении НЛО над северной столицей России и введении плана «Ковёр» нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Антон Райт
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