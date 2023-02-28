В небо над Санкт-Петербургом подняты истребители для перехвата неопознанного объекта
Над санкт-Петербургом зафиксирован неопознанный летающий объект, в небо поднята авиация.
Над Санкт-Петербургом экстренно закрыто воздушное пространство площадью 200 квадратных километров. Причина в неопознанном объекте над городом.
Сообщается, что все самолеты из Москвы, летевшие в северную столицу России, возвращаются обратно, а в небо над Петербургом подняты боевые самолеты.
Также экстренно был закрыт аэропорт Пулково, а в городе введен план "Ковер" для перехвата объекта.
"В Санкт-Петербурге ввели план "Ковёр" из-за неопознанного объекта в воздухе. Аэропорт Пулково не принимает самолеты", - передает "Московский Комсомолец".
Опубликовано: Николай Скира
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Антон Райт
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