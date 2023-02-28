Марочко: Киев направил под Артемовск 350 солдат, прошедших обучение в НАТО

Об этом офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил в своем интервью журналистам информационного агентства «РИА Новости».

Как сообщил Марочко, руководство Украины стремится всеми силами удержать Артемовск, поэтому начало стягивать к этому населенному пункту технику, вооружение и личный состав, который прошёл обучение на территории европейских стран под руководством специалистов НАТО.

Марочко подчеркнул, что зафиксировано прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, скорее всего, прошедших обучение на полигонах Североатлантического альянса.

Также Марочко отметил, что, по имеющейся информации, прибывший под Артёмовск личный состав украинских вооруженных сил отличается высоким уровнем дисциплины и мотивации.