В Санкт-Петербурге введен план «Ковер» для перехвата НЛО над городом
Над северной столицей России обнаружен неопознанный объект, его собираются перехватить.
Как сообщает российская газета "Московский Комсомолец", над Санкт-Петербургом обнаружен неопознанный летающий объект, из-за чего введен план "Ковер".
В небо подняты истребители, а воздушное пространство над городом временно закрыто для полетов.
"Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыли из-за неопознанного летающего объекта — СМИ Там ввели план "Ковёр" — требование немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов", - пишет "Комсомольская правда".
Опубликовано: Николай Скира
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Антон Райт
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