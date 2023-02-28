В Санкт-Петербурге введен план «Ковер» для перехвата НЛО над городом

Над северной столицей России обнаружен неопознанный объект, его собираются перехватить.

Как сообщает российская газета "Московский Комсомолец", над Санкт-Петербургом обнаружен неопознанный летающий объект, из-за чего введен план "Ковер".

В небо подняты истребители, а воздушное пространство над городом временно закрыто для полетов.

"Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыли из-за неопознанного летающего объекта — СМИ Там ввели план "Ковёр" — требование немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов", - пишет "Комсомольская правда".