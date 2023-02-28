Милохин сообщил, что еле сводит концы с концами после своего отъезда из России в США

Блогер Даня Милохин не скрывает, что ему не хватает средств на существование после того, как он переехал из родного государства в Штаты.

Даня Милохин пожаловался, что предложений сняться в рекламе сейчас ему не поступает.

В настоящее время блогер не зарабатывает, а живет на то, что осталось от времени, когда он "жировал".

Звезда интернета признается, что с былых времен у него осталось 400 000 на российские рубли.

Немотря на это, Милохин заявил, что никогда не копил и делать этого не собирается.

Даня убежден, что в сложной ситуации ему помогут друзья.