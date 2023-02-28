Губернатор Флориды Рон Десантис вступил в конфронтацию с Disney district

Компания публично выступила против закона «Не говори «Гей», который запрещает обучение сексуальной ориентации и гендерной идентичности в детском саду.

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект, который дает ему контроль над самоуправляющимся округом Walt Disney World. Тем самым наказав компанию за ее несогласие с так называемым законом “Не говори ”гей".

Законопроект предполагает надзор за государственными услугами, которые Disney district предоставляет в своих обширных тематических парках во Флориде.

Сегодня корпоративному царству наконец приходит конец, - сказал Десантис на церемонии подписания законопроекта в Лейк-Буэна-Виста. В городе новый шериф, и подотчетность будет в порядке вещей.

Подписание состоялось в рамках подготовки республиканца к президентской гонке. Оно знаменует собой громкую законодательную победу губернатора, чье использование культурных и политических разногласий выдвинуло его на передний план национальной республиканской политики.

Захват Disney district начался в прошлом году. Гигант индустрии развлечений, столкнувшись с сильным давлением, тогда публично выступил против закона “Не говори ”Гей", который запрещает обучение сексуальной ориентации и гендерной идентичности в детском саду до третьего класса.

Десантис быстро предпринял меры по наказанию компании, предписав законодательноум органу, в котором доминирует Республиканская партия, распустить самоуправляющийся округ Дисней.

А также - начал тщательно контролируемый процесс реструктуризации компании.

В этом месяце губернатор призвал законодателей вернуться в Капитолий на еще одну специальную сессию, чтобы завершить контроль штата над округом, а также утвердить законодательство, касающееся некоторых других его ключевых приоритетов в области иммиграции и мошенничества на выборах.

Взявшись за Disney, Десантис укрепил свою репутацию культурного воина, готового сражаться с предполагаемыми политическими врагами и использовать власть правительства штата для достижения политических целей. Ожидается, что эта стратегия сохранится до его потенциального избрания в Белый дом.