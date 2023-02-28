Авербух рассказал о состоянии жены Костомарова Домниной

Именитый тренер фигуристов Илья Авербух рассказал, в каком состоянии пребывает супруга и коллега тяжелобольного Романа Костомарова Оксана Домнина.

Илья Авербух признался, что восхищается женой и коллегой Романа Костомарова Оксаной Домниной.

Продюсер "Ледникового периода" отмечает огромную любовь фигуристки к супругу.

Домнина каждый день навещает возлюбленного в больнице, проводит с ним время.

Авербух очень надеется, что знаменитости и их родные, коллеги справятся с этим ударом судьбы.