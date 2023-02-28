Авербух рассказал о состоянии жены Костомарова Домниной
2023-02-28 11:49
Именитый тренер фигуристов Илья Авербух рассказал, в каком состоянии пребывает супруга и коллега тяжелобольного Романа Костомарова Оксана Домнина.
Илья Авербух признался, что восхищается женой и коллегой Романа Костомарова Оксаной Домниной.
Продюсер "Ледникового периода" отмечает огромную любовь фигуристки к супругу.
Домнина каждый день навещает возлюбленного в больнице, проводит с ним время.
Авербух очень надеется, что знаменитости и их родные, коллеги справятся с этим ударом судьбы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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