Авербух рассказал о состоянии жены Костомарова Домниной

2023-02-28 11:49

Именитый тренер фигуристов Илья Авербух рассказал, в каком состоянии пребывает супруга и коллега тяжелобольного Романа Костомарова Оксана Домнина.

Илья Авербух признался, что восхищается женой и коллегой Романа Костомарова Оксаной Домниной.

Продюсер "Ледникового периода"  отмечает огромную любовь фигуристки к супругу.

Домнина каждый день навещает возлюбленного в больнице, проводит с ним время.

Авербух очень надеется, что знаменитости и их родные, коллеги справятся с этим ударом судьбы.

Опубликовано: Наталья Гончарова