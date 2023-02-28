Экс-глава ЦРУ Петреус: процесс глобализации превратился в «слоубализацию»

Информагентство Bloomberg со ссылкой на бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса сообщило, что процесс глобализации не закончился, а превратился в «слоубализацию».

«Мы живем в эпоху возобновившегося соперничества великих держав, когда геополитика во многом определяет возможности экономики, торговли и инвестиций», — заявил Петреус.

Экс-глава ЦРУ отметил, что невзирая на факт того, что в настоящее время есть возможности для роста инвестиций в производство между США и Индией, Филиппинами, Вьетнамом, Мексикой и другими государствами, «ни одно из них не может заменить колоссальные мощности Китая, и мы не можем отделиться от Китая».