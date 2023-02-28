Каннабис в законе: в Калифорнии легализовали опиумную травку

Купить ее в аптеках могут даже несовершеннолетние, но с разрешения родителей. Закон позволяет выращивание растения и самим, но в ограниченных количествах.

Калифорния легализовала употребление каннабиса в лечебных целях в 2018 году. Сегодня в штате насчитывается почти 800 аптек.

Как уточняют эксперты, купить травку для оздоровления может только тот, кому исполнился 21 год. Иногда эта планка может быть снижена до 18 лет - но у покупателя должны быть рекомендация врача и медицинская карта.

Продать каннабис ему смогут и в том случае, если это медик, осуществляющий уход за пациентом. В принципе, подать заявку на покупку средства могут и несовершеннолетние, но им требуется разрешение родителей.

Лица от 21 года и старше могут легально владеть 28,5 граммами цветка. Либо - не более чем восемью граммами концентрированной марихуаны. Еще вариант - вырастить до шести растений для личного использования.

Владельцам медицинской карты марихуаны также разрешается иметь шесть “зрелых” или 12 “незрелых” растений.

За нарушение этого закона людей старше 18 лет могут подвергнуть тюремному заключению до шести месяцев. Либо - оштрафовать на 500 долларов.