Как заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, введение новых санкций против России невозможно из-за серьезных разногласий в Евросоюзе.

По словам депутата, руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен очень сильно хотела отметить годовщину начала российской военной спецоперации на Украине, однако Евросоюзе существуют глубокие разногласия, скрыть которые больше невозможно.

Как отметил парламентарий, между членами сообщества есть противоречия по поводу поставок газа, эту тему «особенно избегают» данного вопроса Австрия, Венгрия и Словакия. Также, по словам Мариани, есть ряд тем, которые в Евросоюзе публично не обсуждаются. В их числе — атомная энергетика. Парламентарий сообщил, что Европа импортирует 19,7 процента своего урана из России, а 19 реакторов российского производства обеспечивают энергией пять европейских стран. Как подчеркнул Мариани, безопасность их обслуживания может обеспечить только «Росатом».

Также парламентарий отметил, что граждан США очень смущает тот факт, что 16% ядерного топлива, используемого американскими атомными электростанциями, поступает из России, а еще 30% — из Казахстана и Узбекистана, что во многом аналогично. Почти половина используемого США урана, напомнил Мариани, поступает из России.

Депутат делает вывод, что у Запада больше не осталось сфер, где Брюссель может ввести санкции, а объявление десятого пакета с заметным опозданием — это очевидное признание провала и беспомощности.