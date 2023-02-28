Кумпилов: неизвестный летательный аппарат упал в Адыгее
2023-02-28 12:12
28 февраля глава Республики Адыгея Марат Кумпилов в своём Tg-канале сообщил, что в посёлке Новом Гиагинского района упал неизвестный летательный аппарат.
Кумпилов уточнил, что в результате данного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения адыгейского посёлка нет.
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства произошедшего.
Марат Кумпилов также обратился к жителям республики с призывом сохранять спокойствие и подчеркнул факт того, что держит на личном контроле все вопросы обеспечения безопасности населения.
Опубликовано: Диана Мудреченко