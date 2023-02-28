Кумпилов: неизвестный летательный аппарат упал в Адыгее

28 февраля глава Республики Адыгея Марат Кумпилов в своём Tg-канале сообщил, что в посёлке Новом Гиагинского района упал неизвестный летательный аппарат.

Кумпилов уточнил, что в результате данного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения адыгейского посёлка нет.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства произошедшего.

Марат Кумпилов также обратился к жителям республики с призывом сохранять спокойствие и подчеркнул факт того, что держит на личном контроле все вопросы обеспечения безопасности населения.