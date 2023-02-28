Жители Калифорнии находят сотни мертвых и умирающих птиц во многих частях

Паразитарная болезнь, называемая птичьим трихомонозом, убивает полосатохвостых голубей, которые произрастают в Калифорнии, говорится в пресс-релизе Департамента рыбного хозяйства и дикой природы.

Голуби с ленточным хвостом ведут скрытный и кочевой образ жизни, зимой собираются в центральной и южной Калифорнии, говорится в сообщении. Они образуют большие стаи и ищут желуди для еды.

По словам чиновников, птицы очень восприимчивы к птичьему трихомонозу, который вызывается паразитом, обнаруженным в воде в птичьих ваннах, фонтанах и корытах для лошадей или крупного рогатого скота.

В пресс-релизе говорится, что у зараженных голубей развиваются поражения полости рта или горла, приводящие к смерти от удушья или голода.

“Жители могут помочь снизить передачу болезней среди птиц, убрав кормушки и птичьи ванны и опорожнив фонтаны, пока голуби находятся в их районе”, - говорится в сообщении агентства.

По словам чиновников, утилизируйте мертвых птиц, используя перчатки, чтобы положить их в пластиковый пакет, который затем можно выбросить в мусорное ведро. Тщательно вымойте руки с мылом и водой.