Сак: на Украине в случае необходимости мобилизуют ещё больше людей
2023-02-28 12:28
28 февраля советник министра обороны Украины Юрий Сак в эфире «Bloomberg Surveillance» заявил, что в случае необходимости в ряды украинских войск мобилизуют ещё больше человек.
«У нас есть достаточные резервы. <…> И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей», — сказал советник главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова.
Напомним, с 19 февраля текущего 2023 года, Верховная Рада приняла указы президента Украины Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 дней до 18 мая.
Опубликовано: Диана Мудреченко