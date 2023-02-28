Сак: на Украине в случае необходимости мобилизуют ещё больше людей

28 февраля советник министра обороны Украины Юрий Сак в эфире «Bloomberg Surveillance» заявил, что в случае необходимости в ряды украинских войск мобилизуют ещё больше человек.

«У нас есть достаточные резервы. <…> И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей», — сказал советник главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова.

Напомним, с 19 февраля текущего 2023 года, Верховная Рада приняла указы президента Украины Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 дней до 18 мая.