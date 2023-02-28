С гвоздем в голове: в Италии нашли необычное захоронение девушки, которому 4000 лет назад

Ученые считают, что жительница древней Сардинии болела эпилепсией. И, согласно поверьям того времени, ее таким образом обезвредили для окружающих.

Ученые Италии и Австралии исследовали древние останки из необычного захоронения в некрополе Монте-Луна. Как уточняет Вокруг света, это - единственная из 120 могил, где человек был похоронен лицом вниз, а на его черепе было отверстие от гвоздя.

По мнению исследователей, череп принадлежит молодой женщине, и она умерла при падении в момент приступа эпилепсии свыше 4 тысяч лет назад.

Некрополь Монта-Луна находится в 30 км от города Кальяри на острове Сардиния. Кладбище, где нашли необычное захоронение, использовалось с VI по II века до н. э.

Погребальные принадлежности помогли археологам установить более точную дату: женщина была похоронена примерно в последнее десятилетие III — первое десятилетие II века до нашей эры.

Это - переходный период между пунической местной культурой и римской, когда Сардиния после Первой пунической войны перешла под власть империи.

Анализ скелета показал, что в момент гибели девушке было от 18 до 22 лет. Исследователи также обнаружили у нее свидетельства травм двух типов, полученных незадолго до либо в момент смерти.

Первая — удар затылка тупым предметом, который, вероятно, произошел при случайном падении. Вторая — небольшое отверстие от древнеримского гвоздя.

Все это (вместе с положением тела лицом вниз) указывает на существовавшие в тот период верования об эпилепсии. Тогда считалось, что некоторые болезни вызваны миазмами, то есть - «плохим воздухом».

Потому с большой долей вероятности отверстие от гвоздя нанесли уже после смерти - в качестве лекарства от «заражения» эпилепсией окружающих.