SHOT: беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома» в Подмосковье

28 февраля Tg-канал SHOT сообщил, что беспилотный летательный аппарат упал рядом с объектом энергетической компании «Газпром» в Подмосковье.

По данным SHOT, беспилотник был обнаружен в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе в Московской области.

На место падения беспилотного летательного аппарата, принадлежность которого на данный момент не известна, выехали сотрудники экстренных служб и сапёры.

Неназванный источник добавил, что возможной причиной крушения дрона могла стать резкая потеря высоты, либо БПЛА зацепился за деревья и повредил крыло.