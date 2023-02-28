Кровавый алмаз: так называют добычу кобальта для аккумуляторов телефона, компьютера и авто

Африканцы из Конго, добывающие ресурс для батареек, страдают от жестоких условий труда и почти нулевой оплаты.

Кобальт - один из важнейших природных ресурсов в мире. По оценкам, на долю Демократической Республики Конго приходится 70% мировых запасов кобальта.

Но условия труда при его добыче остаются самыми ужасными.

По мере того как мир переходит на возобновляемые источники энергии для борьбы с изменением климата, спрос и цена на кобальт, важнейший ингредиент, используемый для изготовления литиевых батарей, резко возросли.

В середине 2020 года он стоил 29 000 долларов за метрическую тонну. К марту 2022 года - 82 000 долларов за тонну. Эксперты сходятся во мнении, что спрос будет только увеличиваться.

Но при этом условия труда занятых на его добыче людей остаются очень тяжелыми. А зарплата - практически нулевой. Как выяснила The Guardian, рабочим платят всего 35 центов в час.

Из-за того, насколько ценным он стал и насколько ужасны условия труда для тех, кто его добывает, кобальт назвали "кровавым алмазом аккумуляторов".