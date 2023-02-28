Воробьёв: в районе города Коломна упал беспилотник

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём Tg-канале сообщил о падении беспилотного летательного аппарата в районе города Коломна.

Воробьёв уточнил, что данный инцидент проищошёл в окрестностях деревни Губастово, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Предположительной целью упавшего дрона был объект гражданской инфраструктуры региона.

ФСБ и другие компетентные органы занимаются расследованием данного происшествия, безопасности жителей ничего не угрожает.