Воробьёв: в районе города Коломна упал беспилотник
2023-02-28 14:45
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём Tg-канале сообщил о падении беспилотного летательного аппарата в районе города Коломна.
Воробьёв уточнил, что данный инцидент проищошёл в окрестностях деревни Губастово, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Предположительной целью упавшего дрона был объект гражданской инфраструктуры региона.
ФСБ и другие компетентные органы занимаются расследованием данного происшествия, безопасности жителей ничего не угрожает.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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