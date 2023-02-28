Только 25 песен в истории дебютировали на № 1 в Billboard Hot 100 и остались там — вот они все.

Только 25 песен дебютировали на № 1 в Billboard Hot 100 и оставались там вторую неделю подряд.

"Flowers" Майли Сайрус - самая последняя песня, достигшая этого подвига.

У Мэрайи Кэри больше всего хитов в этом списке с тремя. У Дрейка, Арианы Гранде, BTS и Свифт по две.

Hot 100 сочетает в себе все жанры потокового вещания в США (официальное аудио и официальное видео), радиоэфир и данные о продажах.

Все чарты (датированные 4 марта 2023 года) будут обновляться по Billboard.com завтра (28 февраля). За всеми новостями в чартах вы можете следить за @billboard и @billboardcharts в Twitter и Instagram.