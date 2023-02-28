Эмили Ратаковски замечена с Орацио Риспо на фоне слухов о расставании с Эриком Андре

Эмили Ратаковски была замечена в компании Орацио Риспо на фоне слухов о том, что ее роман с Эриком Андре закончился.

В июле 2022 года, Ратаковски рассталась с мужем Себастьяном Беар-Макклардом, с которым у нее общий сын Сильвестр. Модель Sports Illustrated Swimsuit подала на развод с 35-летним продюсером в сентябре 2022 года.

В прошлом месяце звезда Entourage показала, что у нее все еще есть обручальное кольцо, и она не планирует от него отказываться.

Мне нравятся истории о разводе. Я не думаю, что развод - это печально.

Актриса Gone Girl продолжала шутить, что иногда она поздравляет других с их расставаниями.

Каждый раз, когда я слышу историю о разводе или когда я вижу новости, я должна напоминать себе:" О, это печально". Я буквально говорю людям:”Молодец".

Ратаковски добавила, что расторжение брака для улучшения собственного счастья - это на самом деле хорошо.

Я знаю, что многие люди долгое время несчастливы в браке, потому что они так боятся развода, и я не думаю, что это хороший способ жить. Что ж, выпьем за развод!

В декабре 2022 года Us Weekly подтвердила, что 29-летняя Эмили Ратаковски и ее новый спутник Пит Дэвидсон расстались после двух месяцев совместной жизни.

После расставания с Дэвидсоном Эмили, похоже, перешла к 39-летнему Эрику Андре. В январе дуэт попал в заголовки газет.

14 февраля Андре поделился обнаженными фотографиями себя и Ратаковски через Instagram. “С Днем Святого Валентина” - так был подписан этот пост.

Тем не менее, актриса ранее, прошлой осенью, была замечена с Риспо, еще на фоне ее прошлого романа с Питом Дэвидсоном.

Не так давно Эмили Ратаковски была снова замечена в компании Орацио Риспо после появления слухов о том, что ее роман с Эриком Андре закончился.

24 февраля 31-летняя модель и диджей были сфотографированы вместе выходящими из винного бара.