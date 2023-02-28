Монолог Вуди Харрельсона во время "Saturday Night Live" о пандемии COVID-19 вызвал негативную реакцию в Интернете

Речь Харрельсона о пандемии и сотрудничестве между медицинской промышленностью и правительством в продвижении вакцин, вызвала бурю в Интернете.

Монолог Вуди Харрельсона в "Saturday Night Live" о COVID разжег нешуточные дебаты, Илон Маск считает, что он попал в точку.

Харрельсон рассказывает о фильме, включающем один из "самых безумных сценариев", которые он читал.

В нем "крупнейшие наркокартели" заставляют людей оставаться дома, если они не соглашаются продолжать принимать наркотики.

Итак, фильм идет так. Крупнейшие наркокартели в мире собираются вместе и скупают все СМИ и всех политиков и заставляют всех людей в мире оставаться взаперти в своих домах. И люди могут выйти только в том случае, если они принимают наркотики картеля и продолжают принимать их снова и снова. Я выбросил сценарий. Я имею в виду, кто бы поверил в эту безумную идею?

Комментарии широко освещались средствами массовой информации, которые назвали их "анти-vax" или "заговорами vax".

Несколько человек в социальных сетях продолжили разговор — и многие согласились с актером, — затем вмешался Маск.

Маск предположил, что комментарии были точными и отражали жизнь в США за последние несколько лет.

Когда один пользователь Twitter предупредил людей "приготовиться к кризисам", Маск сказал: "Может быть, они [СМИ] не понимают, что их пропаганда неверна?"

Также в субботу Маск поделился статьей Babylon Bee о 26% американцев, которые "все еще доверяют СМИ".

Вступительный монолог Харрельсона включал замечания о политических разногласиях, и он назвал себя "деревенщиной хиппи".

Знаете, красный во мне считает, что вам должно быть разрешено владеть оружием. Синий во мне думает – водяные пистолеты. Итак, я красный и синий, что вместе делает фиолетовый. Значит, мне фиолетово.

Он также упомянул о курении травки и пошутил о том, почему он предпочитает это употреблению алкоголя.

Причина, по которой я люблю траву больше, чем алкоголь, заключается в том, что я чувствую себя хорошо, у меня нет похмелья, и я никогда не просыпаюсь весь в крови.

Появление Харрельсона стало его пятым выступлением на SNL.

Компания, как и многие другие по всей стране, соблюдала строгие протоколы безопасности, связанные с COVID, в то время, когда правительства вводили карантин.

Позже в шоу Скарлетт Йоханссон подарила Харрельсону куртку клуба five-timers.

Его последнее появление на комедийном шоу NBC было в День благодарения 2019 года, до того, как были введены карантины из-за COVID.