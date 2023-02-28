Путин призвал ФСБ усилить контроль за деятельностью западных спецслужб

Президент России Владимир Путин обратился к ФСБ с требованием усилить контрразведку против западных спецслужб.

Они расширили свою работу против России, поэтому контрразведка также должна быть усилена, сказал Путин в выступлении перед сотрудниками ФСБ, которое транслировалось по государственному телевидению.

По словам Путина, западные службы перебросили дополнительный персонал, технические и другие ресурсы для действий против России.

Они не просто пытались активировать террористические и экстремистские ячейки. В первую очередь они интересовались данными разведки и пытались шпионить за новыми образцами вооружения и технологиями России.

При этом Путин призвал ФСБ, которая также отвечает за безопасность границ в России, усилить контроль на переходах с Украиной.