Путин призвал ФСБ усилить контроль за деятельностью западных спецслужб
Президент России Владимир Путин обратился к ФСБ с требованием усилить контрразведку против западных спецслужб.
Они расширили свою работу против России, поэтому контрразведка также должна быть усилена, сказал Путин в выступлении перед сотрудниками ФСБ, которое транслировалось по государственному телевидению.
По словам Путина, западные службы перебросили дополнительный персонал, технические и другие ресурсы для действий против России.
Они не просто пытались активировать террористические и экстремистские ячейки. В первую очередь они интересовались данными разведки и пытались шпионить за новыми образцами вооружения и технологиями России.
При этом Путин призвал ФСБ, которая также отвечает за безопасность границ в России, усилить контроль на переходах с Украиной.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Диана Мудреченко
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