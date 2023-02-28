26-летнего инженера Microsoft ударили ножом 13 раз, когда он шел домой - Apple Watch предупредили его жену

Сотрудник Microsoft шел домой с работы, когда другой работник нанес ему более дюжины ударов ножом, сообщила полиция.

Раненый мужчина упал на землю во время поножовщины, и его падение отправило предупреждение его жене через его Apple Watch.

Свидетель происшествия крикнул преступнику, чтобы он прекратил наносить удары, и он убежал, сообщила полиция.

По словам полиции, в результате нападения пострадавший получил перелом черепа, кровоизлияние в мозг и 13 ножевых ранений в кисть, руку, грудь, поясницу, шею и голову.

Жители соседней квартиры сообщили полиции, что увидели кровавый след в их жилом комплексе, и они последовали за ним в коридор третьего этажа.

Полиция отправилась в квартиру и просмотрела записи с камер наблюдения.

По словам полиции, следователи смогли отследить мужчину до его подразделения с помощью брелока, который он использовал, чтобы попасть в квартиру.

Они идентифицировали его как 27-летнего Джозефа Кантрелла. По словам полиции, он также работал в Microsoft, но в другом здании и в другой рабочей группе.

Раненый мужчина сказал полиции, что не знает Кантрелла.

Как только был выдан ордер на обыск, полиция вошла в квартиру Кантрелла и арестовала его.

Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени. Прокуроры настаивали на установлении его залога в размере 2 миллионов долларов.

Ему будет предъявлено обвинение 9 марта.