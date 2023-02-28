Билл Гейтс, наконец, объяснил, почему он покупает так много сельскохозяйственных угодий в США

Основатель Microsoft и миллиардер, ставший филантропом, Билл Гейтс недавно развеял давнюю теорию заговора о том, что ему принадлежит около 80% всех сельскохозяйственных угодий США.

Билл Гейтс:

Мне принадлежит менее 1/4000 сельскохозяйственных угодий в США. Я инвестировал в эти фермы, чтобы сделать их более продуктивными и создать больше рабочих мест. Здесь нет какой-то грандиозной схемы - фактически, все эти решения принимаются профессиональной инвестиционной командой.

В то время как Гейтс потратил миллиарды, инвестируя в сельскохозяйственную недвижимость, чтобы сделать ее более продуктивной, все большее число розничных инвесторов получают часть рынка недвижимости всего за 100 долларов через компании, поддерживаемые известными инвесторами, такими как Джефф Безос.

В прошлом году сторонники теории заговора утверждали, что основатель Microsoft скупает сельскохозяйственные угодья в США, чтобы по какой-то неизвестной причине морить голодом американцев.

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США и Национальной службы статистики сельского хозяйства за 2022 год, в США насчитывается 895 300 000 акров сельскохозяйственных угодий.

Гейтсу принадлежит примерно 242 000 акров, что составляет около 0,03% от общего количества.

Для сравнения, если бы вся земля Гейтса была в одном месте, она занимала бы около 25% территории Род-Айленда.