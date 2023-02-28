Амритпал Сингх: самозваный проповедник, вызывающий страх в индийском Пенджабе

Сотни сторонников скандального проповедника Амритпала Сингха ворвались в полицейский участок в северном индийском штате Пенджаб, требуя освобождения арестованного помощника.

Толпа разъяренных молодых людей, многие из которых были вооружены пистолетами и мечами, сломала баррикады и покинула место происшествия только после того, как получила заверения в том, что помощник Сингха будет освобожден.

Позже полицейские заявили, что они не смогли остановить толпу, поскольку они несли экземпляр "Гуру Грант Сахиб" - священной книги, почитаемой сикхами, - в качестве щита.

События привлекли внимание всей страны к Сингху, которому около 30 лет, и который говорит, что поддерживает движение Халистана, ратующего за отдельную родину сикхов.

Что также вызвало удивление, так это внешность Сингха, которая напоминала внешность человека, у которого, по его словам, он черпал вдохновение. Это Джарнаил Сингх Бхиндранвале.

Это проповедник, обвиняемый индийским правительством в руководстве вооруженным мятежом за отдельную родину сикхов в 1980-х годах.

Он был убит в ходе противоречивой операции индийской армии "Голубая звезда" в 1984 году во время мятежа, который длился около десятилетия, тогда погибли тысячи людей.

Среди них были видные лидеры и простые люди, ставшие мишенью повстанцев, в то время как многие молодые сикхи были убиты в ходе полицейских операций - некоторые из которых, как позже постановил индийский суд, были инсценированы.

Пенджаб все еще несет на себе шрамы от этого насилия.

Шаши Кант, бывший генеральный директор полиции в Пенджабе:

То, что мы видим в Пенджабе, определенно заставляет задуматься, не возвращаемся ли мы к мрачной эре воинственности.

Но некоторые утверждают, что популярность Сингха была раздута непропорционально.

Главный министр Пенджаба Бхагвант Манн также сказал, что "все живут в гармонии" в штате и что между общинами существует "особая связь", несмотря на попытки ее разрушить.

По мнению министра, тысяча человек не представляют Пенджаб, имея в виду сторонников Сингха.

Сторонники Сингха часто сравнивают его с Бхиндранвале, которого он называет "вдохновителем".

В своих выступлениях Сингх подражает Бхиндранвале и его жестким взглядам - открыто призывает к созданию отдельного государства для сикхов, утверждая, что это единственное "постоянное решение" проблем Пенджаба, от водных споров до наркомании и разрушения культуры Панджаби.

Профессор Ашутош, политолог, преподающий в государственном университете Пенджаба, говорит, что считает внезапное возвышение Сингха "загадочным", учитывая его возраст.

Но он добавляет, что Сингх смог сыграть на тревогах сикхов, проведя параллели между идеей их суверенитета и индуистской националистической идентичностью.

Пенджаб, известный как хлебная корзина Индии, по-прежнему является относительно благополучным штатом.

Но эксперты говорят, что постоянная проблема безработицы и сельскохозяйственный кризис привели к снижению социального и экономического положения штата.

Профессор Халид Мохаммад, также из Университета Панджаба, говорит, что социальные сети сыграли значительную роль в популярности Сингха, поскольку это позволило ему "легко общаться с массами".

В ноябре Сингх возглавил месячную религиозную процессию по штату, чтобы побудить сикхов креститься (пройти церемонию Амрит), отказаться от употребления наркотиков - серьезной проблемы в Пенджабе - и отказаться от таких обычаев, как приданое и дискриминация по кастовому признаку.

Месяц спустя его последователи также попали в заголовки газет за уничтожение мебели в гурдваре после того, как Сингх сказал, что люди должны сидеть на полу только в присутствии Гуру Грант Сахиба.

Профессор Парминдер Сингх говорит, что всплеск популярности Сингха также можно объяснить разочарованием многих молодых людей в Пенджабе.

В своих выступлениях Сингх часто утверждает, что требование Халистана абсолютно оправдано. Он также, кажется, пользуется значительной популярностью у своих последователей.

Однако больше всего на свете его внезапный взлет и популярность служат пугающим напоминанием о жестокой истории штата.

Сегодня, спустя десятилетия после кровопролития, Пенджаб в основном вернулся к нормальной жизни. Теперь некоторые беспокоятся, что могут снова наступить неспокойные времена.

Бывший высокопоставленный офицер полиции Пенджаба, который присоединился к полиции в 1980-х годах, рассказал Би-би-си, что в прошлом он был свидетелем многих нападений на полицейские участки.

Профессор Парминдер Сингх также указывает, что Сингх путешествовал по Пенджабу с мечами и пистолетами в течение последних нескольких месяцев, и против него не было возбуждено дело.