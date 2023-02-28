Глава Rheinmetall Паппергер: Берлин остался без защиты из-за передачи систем ПВО Украине
2023-02-28 19:36
Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что ФРГ отправила на Украину системы ПВО Skynex и Skyranger.
По его словам, теперь Берлин остался без защиты от атак с воздуха, поскольку для этих целей было всего две системы.
Паппергер отметил, что Германия передала Украине систему Skyranger – новейшую самоходную установку ПВО концерна.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины провел встречу с руководителем концерна Rheinmetall и обсудил с ним поставки оружия Киеву.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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