Глава Rheinmetall Паппергер: Берлин остался без защиты из-за передачи систем ПВО Украине

Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что ФРГ отправила на Украину системы ПВО Skynex и Skyranger.

По его словам, теперь Берлин остался без защиты от атак с воздуха, поскольку для этих целей было всего две системы.

Паппергер отметил, что Германия передала Украине систему Skyranger – новейшую самоходную установку ПВО концерна.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины провел встречу с руководителем концерна Rheinmetall и обсудил с ним поставки оружия Киеву.