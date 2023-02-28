Путин посмертно наградил мальчика из Дагестана медалью за спасение брата от волка
28 февраля президент России Владимир Путин своим указом посмертно наградил Ахмедова Ахмеда медалью «За спасение погибавших», спасшего младшего брата от волка.
Соответствующий Указ президента Российской Федерации от 28.02.2023 № 133 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что Ахмедов удостоен данной награды за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях.
Напомним, в июле 2022 года около села Кидеро Цунтинского района на трёх детей в возрасте от 7 до 9 лет напал волк, вышедший из леса. Одного мальчика зверь укусил, другого ребёнка хищник утащил в лес, а третьему ребёнку удалось убежать.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Ангелина Крент
Сати – ужасный ритуал для вдов, который до сих пор существует в Индии
В культуре многих стран Востока участь вдовы практически всегда печальна, а иногда и трагична. Многие женщины, после смерти своих мужей, на протяжении всей жизни вынуждены жить с его родней, терпеть постоянные унижения и издевки.Подробнее...
-
-
-
-