Путин посмертно наградил мальчика из Дагестана медалью за спасение брата от волка

28 февраля президент России Владимир Путин своим указом посмертно наградил Ахмедова Ахмеда медалью «За спасение погибавших», спасшего младшего брата от волка.

Соответствующий Указ президента Российской Федерации от 28.02.2023 № 133 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Ахмедов удостоен данной награды за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях.

Напомним, в июле 2022 года около села Кидеро Цунтинского района на трёх детей в возрасте от 7 до 9 лет напал волк, вышедший из леса. Одного мальчика зверь укусил, другого ребёнка хищник утащил в лес, а третьему ребёнку удалось убежать.