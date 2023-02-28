Каль: конфликт на Украине выявил недостатки военно-промышленного комплекса США
Замглавы Пентагона по политике в администрации Байдена Колин Каль сообщил, что конфликт на Украине выявил и продемонстрировал недостатки военно-промышленного комплекса Соединённых Штатов.
«Конфликт на Украине показал, что наша оборонно-промышленная база не соответствовала необходимому уровню для производства боеприпасов», — сказал заместитель Ллойда Остина.
Каль заявил, что в настоящее время приоритетом для США стало увеличение объёмов выпуска продукции военного назначения.
Кроме того, замминистра обороны США признал существование коррупции на Украине, но выразил свою уверенность в том, что поставляемое коллективным Западом оружие используется сугубо по назначению, а не перепродаётся на чёрном рынке.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Ангелина Крент
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