Замглавы Пентагона по политике в администрации Байдена Колин Каль сообщил, что конфликт на Украине выявил и продемонстрировал недостатки военно-промышленного комплекса Соединённых Штатов.

«Конфликт на Украине показал, что наша оборонно-промышленная база не соответствовала необходимому уровню для производства боеприпасов», — сказал заместитель Ллойда Остина.

Каль заявил, что в настоящее время приоритетом для США стало увеличение объёмов выпуска продукции военного назначения.

Кроме того, замминистра обороны США признал существование коррупции на Украине, но выразил свою уверенность в том, что поставляемое коллективным Западом оружие используется сугубо по назначению, а не перепродаётся на чёрном рынке.