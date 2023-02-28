Столтенберг: возврата к прежним отношениям НАТО и России не будет даже после завершения спецоперации

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает невозможным возврат альянса к прежним отношениям с Россией.

Он заявил, что даже после завершения спецоперации обратной дороги в этом плане уже не будет.

Столтенберг призвал всех членов Североатлантического альянса осознать это и увеличить траты на оборону.

По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности в новой реальности. Он также подчеркнул, что альянс заинтересован в поддержке Украины.