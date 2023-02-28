Столтенберг: возврата к прежним отношениям НАТО и России не будет даже после завершения спецоперации
2023-02-28 20:01
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает невозможным возврат альянса к прежним отношениям с Россией.
Он заявил, что даже после завершения спецоперации обратной дороги в этом плане уже не будет.
Столтенберг призвал всех членов Североатлантического альянса осознать это и увеличить траты на оборону.
По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности в новой реальности. Он также подчеркнул, что альянс заинтересован в поддержке Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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