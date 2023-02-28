Депутат Европарламента Мариани: из-за разногласий в ЕС 10-й пакет санкций против России может стать последним

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани считает, что десятый пакет антироссийских санкций может оказаться последним.

Он пояснил, что в Евросоюзе сейчас много серьезных разногласий, которые с каждым днем становятся все более очевидными.

По словам Мариани, страны ЕС по-разному смотрят на вопросы, касающиеся поставок российского газа. В первую очередь, это касается Венгрии, Словакии и Австрии.

Он также напомнил, что российские атомные реакторы работают в пяти европейских странах, Россия поставляет уран в ЕС, поэтому санкции против атомной энергетики РФ не обсуждаются.