Новое землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Турции

Лайфхаки, которые помогут хранить лук без появления мошек

Лук удобно хранить дома, чтобы всегда был под рукой, потому что его кладут во многие блюда. Однако есть одна проблема при хранении: в луке часто заводятся мошки, которые тучами разлетаются по всем комнатам.

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