Новое землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Турции
2023-02-28 20:27
Европейский сейсмологический центр сообщил, что в центральной части Республики Турция в 19.59 по мск произошло новое землетрясение магнитудой 4,0.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 километров.
Эпицентр землетрясения находился в 198 километров к северу от города Аданы и в 16 километрах к западу от города Кайсери.
Изначально европейские сейсмологи сообщали, что магнитуда данного землетрясения составила 5,6.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Ангелина Крент
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