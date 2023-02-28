Новое землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Турции

2023-02-28 20:27

Европейский сейсмологический центр сообщил, что в центральной части Республики Турция в 19.59 по мск произошло новое землетрясение магнитудой 4,0.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 километров.

Эпицентр землетрясения находился в 198 километров к северу от города Аданы и в 16 километрах к западу от города Кайсери.

Изначально европейские сейсмологи сообщали, что магнитуда данного землетрясения составила 5,6.

Опубликовано: Диана Мудреченко