Каль: Украина может никогда не получить истребители F-16 от США
Заместитель шефа Пентагона Колин Каль заявил, что Украина может никогда не получить многофункциональные лёгкие истребители четвёртого поколения F-16 от Соединённых Штатов.
Именно по этой причине США до сих пор не начали обучать украинских лётчиков использованию данных военных самолётов.
Однако Каль сообщил, что киевский режим запросил у США до 128 истребителей 4-го поколения, в то время как в Вашингтоне считают, что Украине нужно в перспективе от 50 до 80 истребителей F-16.
Заместитель Ллойда Остина отметил, что в настоящее большое значение имеют не поставки истребителей Украине, а другие виды военной помощи со стороны союзников.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Ангелина Крент
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