Заместитель шефа Пентагона Колин Каль заявил, что Украина может никогда не получить многофункциональные лёгкие истребители четвёртого поколения F-16 от Соединённых Штатов.

Именно по этой причине США до сих пор не начали обучать украинских лётчиков использованию данных военных самолётов.

Однако Каль сообщил, что киевский режим запросил у США до 128 истребителей 4-го поколения, в то время как в Вашингтоне считают, что Украине нужно в перспективе от 50 до 80 истребителей F-16.

Заместитель Ллойда Остина отметил, что в настоящее большое значение имеют не поставки истребителей Украине, а другие виды военной помощи со стороны союзников.