Макгрегор предсказал бегство президента Украины Владимира Зеленского в Майами
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube предсказал бегство главы киевского режима Владимира Зеленского в пригород Майами.
«Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами», — выразил своё мнение Макгрегор.
Экс-советник американского оборонного ведомства пояснил, что бегство действующего президента Украины произойдёт после того, как Соединённые Штаты прекратят оказывать военную помощь киевскому режиму.
Отмечается, что опубликованный на видеохостинге YouTube разговор был записан в прошедшем 2022 году.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Ангелина Крент
Сати – ужасный ритуал для вдов, который до сих пор существует в Индии
В культуре многих стран Востока участь вдовы практически всегда печальна, а иногда и трагична. Многие женщины, после смерти своих мужей, на протяжении всей жизни вынуждены жить с его родней, терпеть постоянные унижения и издевки.Подробнее...
-
-
-