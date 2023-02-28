Reuters: Украина запросила у Турции и ООН переговоры по зерновой сделке

Информагентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что Киев запросил у Анкары и ООН переговоры по зерновой сделке.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщил Reuters, что власти Украины обратились к Турции и ООН с просьбой начать переговоры о продлении данной сделки как минимум на один год, в том числе и в Николаевских портах.

«Мы отправили письмо с просьбой начать решать этот вопрос, так как 18 марта уже совсем скоро, но до сих пор не получили никакого ответа», — сказал собеседник Reuters.