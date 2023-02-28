В чем польза фисташек, и почему цена на них такая высокая

Фисташки - лакомство для настоящих ценителей с нежным солоноватым привкусом и легким ароматом. Изюминка для салатов и других кулинарных изысков. Вкусные и полезные, но отнюдь не дешевые.

Почему за фисташки дорого просят? Все объясняется просто.

Все дело в особенностях их разведения. Растить фисташки сложно, непростым занятием является и сбор урожая. Только на седьмом году жизни растения дают плоды, а иногда и позже.

Урожай снимают раз в год, причем строго в ночное время. Днем дерево источает ядовитые вещества. Вся работа - ручная: сбор, очистка и сушка.

Когда все сделано, орешки отмачивают в подсоленной воде, а потом обжаривают. Вот тогда уже их отправляют в магазины.

Растут деревья с фисташками не везде, привозят их издалека (Турция, Марокко, страны Средней Азии). Чтобы привезти их оттуда, нужно оплатить транспортные расходы.

Все эти факторы влияют на цену орешков и объясняют, почему она высокая.

Польза

В орешках много клетчатки, есть полезные жиры, минералы. Особенно много в ядрышках калия. Фисташковый перекус - хороший способ снять стресс.

В орехах много витамина В7, незаменимого для нормального обмена веществ, селен нужен для щитовидки и крепкого иммунитета. Лютеин улучшает зрение.

Полезны фисташки для сердца и легких. На основе орешков делаются косметические средства для кожи и волос.

В чем опасность

В фисташках много калорий, лакомиться ими надо осторожно, чтобы не набрать вес. В ядрах орехов много соли, поэтому людям с болезнями почек и желудка их лучше не есть.

Гипертоникам тоже надо отказаться от фисташек, опять-таки из-за соли. И еще, фисташки часто вызывают аллергию, о чем нужно помнить людям с высокой чувствительностью к аллергенам.