YLE: в Финляндии выкорчевали деревья для строительства забора на границе с Россией

По информации YLE, Финляндия начала строить забор на границе с Россией у погранперехода Иматра-Светогорск.

Сообщается, что на соответствующем участке уже выкорчевали деревья и приступили к земляным работам.

Предполагается, что сначала будет построен тестовый участок ограждения, длина которого составит 3 км.

Рядом с забором впоследствии появится дорога для ремонтных работ, прохождения патрулей, там установят громкоговорители и освещение.