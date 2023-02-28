Минэнерго США предупредило Европу об очень тяжелой следующей зиме

Заместитель главы Минэнерго США Дэвид Турк считает, что этой зимой Европе повезло в плане энергоснабжения.

При этом он подчеркнул, что европейским странам не стоит рассчитывать на такое же везение и следующей зимой.

Турк уточнил, что Европа может столкнуться с серьезными проблемами из-за отсутствия российских энергоносителей.

Ранее сообщалось, что Европе удалось обойтись этой зимой без поставок газа из России, благодаря теплой зиме.