В Великобритании на берег выбросилось аномальное количество черепах

Музей естественной истории сообщает, что нынешней зимой в Великобритании и Ирландии на берег выбросилось огромное количество черепах.

Среди них были головастые черепахи и даже атлантическая ридлея, находящаяся на грани исчезновения.

Ученые пока не могут объяснить это явление, но полагают, что животные попадают в холодную воду из-за сильных течений и штормов.

Холод «оглушает» черепах, они становятся вялыми, мало двигаются и в итоге не могут плыть. Тогда их просто выносит на берег.