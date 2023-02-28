В Великобритании на берег выбросилось аномальное количество черепах
2023-02-28 21:59
Музей естественной истории сообщает, что нынешней зимой в Великобритании и Ирландии на берег выбросилось огромное количество черепах.
Среди них были головастые черепахи и даже атлантическая ридлея, находящаяся на грани исчезновения.
Ученые пока не могут объяснить это явление, но полагают, что животные попадают в холодную воду из-за сильных течений и штормов.
Холод «оглушает» черепах, они становятся вялыми, мало двигаются и в итоге не могут плыть. Тогда их просто выносит на берег.
Опубликовано: Светлана Репина