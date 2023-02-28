Population Studies: любой лишний вес существенно повышает риск смерти

Ученые из Колорадского университета опубликовали в журнале Population Studies результаты исследования по изучению опасности лишнего веса.

Они пришли к выводу, что у людей, имеющих лишние килограммы, риск преждевременной смерти выше на 22%, чем у тех, у кого вес в норме.

А у людей, страдающих ожирением, такой риск возрастает сразу в два раза. Чем выше индеек массы тела, тем значительнее риск.

Для получения таких результатов ученые проанализировали данные 18 тыс. человек, собранные в США в 1988-2015 годах.