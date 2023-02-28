В Израиле на полмиллиона долларов ограбили Пугачеву

Воры сумели обойти видеонаблюдение, перевернуть в доме все вверх дном, и вынести драгоценности и наличные.

Примадонна уверяла подписчиков, что сейчас живет в раю. Но, похоже, и в Израиле воры не спят.

Как сообщает Рrozvezd, сразу несколько телеграм-каналов написали, что недавно в дом Аллы Борисовны в Кесаре ворвались злодеи.

Воры перевернули в доме все вверх дном, и вынесли драгоценностей и наличных денег на сумму 500 000 долларов, уточняет канал Неопра.

Дом звезды оборудован видеокамерами, однако преступники сумели их взломать и отключить, потому на видео они не попали.

По слухам, Алла Пугачева уже обратилась в полицию, и воров ищут, однако зацепок те не оставили. Злоумышленники забрались на территорию особняка тогда, когда дома никого не было.