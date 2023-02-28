Причиной закрытия аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге оказалась тренировка сил ПВО

28 февраля было закрыто воздушное пространство в радиусе 200 км от аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

Все экстренные службы региона были приведены в готовность, в небо подняли дежурные истребители. Аэропорт не принимал самолеты.

СМИ сообщали, что в 160 к от Санкт-Петербурга был замечен неизвестный летательный аппарат.

Впоследствии Минобороны России сообщило, что закрытие аэропорта проводилось в рамках тренировки дежурных сил Западной зоны ответственности ПВО.