Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism заявил, что попытка Запада расчленить Россию приведёт к концу света.

«Люди должны понять, что говорить о поражении России - значит желать конца света», — сказал бывший американский разведчик.

Риттер подчеркнул факт того, что коллективный Запад не сможет одержать победу над Российской Федерацией, заявив, что за всю историю существования человечества ни одна ядерная держава не была побеждена.

Ранее Скотт Риттер выразил свою уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит поражение и повторит судьбу Адольфа Гитлера, который закончил жизнь самоубийством.