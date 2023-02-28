Илон Маск: российские военные практически окружили Артемовск
2023-02-28 23:59
Миллиардер Илон Маск заявил, что Артемовск (Бахмут) практически окружен российскими военными.
Об этом он написал в своей соцсети Twitter в комментарии под картой районов, находящихся под контролем ВС РФ.
Из этой карты следует, что Вооруженные силы Украины контролируют основную часть города и его пригород на западе.
Ранее украинские военные рассказали CNN, что в Артемовске складывается намного более тяжелая ситуация, чем официально признает Киев.
Опубликовано: Светлана Репина