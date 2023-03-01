В Киеве разразился скандал из-за посещения Крыма журналистом NBC

В МИД Украины сообщили, что власти страны изучают ситуацию, связанную с посещением Крыма журналистом телеканала NBC News.

По словам представителя ведомства Олега Николенко, за это американскому журналисту могут запретить въезд на Украину.

Он отметил, что подобные действия предусматривают определенное наказание, в том числе для иностранных граждан.

Николенко назвал посещение журналистом Крыма «незаконным» и сообщил, что компетентные органы разберутся в вопросе.