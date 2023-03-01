В Беларуси запретили продажи некоторых российских продуктов и кильки из Крыма

В Беларуси ввели запрет на продажу некоторых российских продуктов. В список попали блинчики «Морозко» с вишней, в которых нашли запрещенную пищевую добавку.

Из-за синтетических красителей запрещена продажа двух видов панировочных сухарей, куриного полуфабриката «Домашняя сказка».

Недопустимые добавки найдены в сдобном печенье «С каплями», а также в глазированных конфетах «Крыжовничковъ».

Запрет коснулся и кильки в томатном соусе, произведенной в Крыму. В ней нашли запрещенный консервант.